Criminosos invadem beco e matam dupla que durante roda de samba em Manaus

Os criminosos chegaram em dois carros, armados com fuzis e pistolas, e foram em direção as vítimas

Manaus (AM) – Enquanto curtiam uma roda de samba, Tiago Oliveira, o vulgo “Neguinho”, de 24 anos, e Leonardo Ferreira, de 25 anos, foram vítimas de criminosos armados, que invadiram a comemoração e atiraram contra a dupla no beco Celestino, bairro Morro da Liberdade, na zona Sul de Manaus, na madrugada desta quinta-feira (5).

De acordo com informações repassadas aos policias da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a dupla estava curtindo a roda de samba com algumas mulheres, quando os criminosos chegaram em dois carros, armados com fuzis e pistolas, e foram em direção as vítimas.

Os suspeitos ordenaram que as mulheres saíssem do local e após a atitude, disparam contra “Neguinho” e Leonardo.

O primeiro, sem conseguir fugir, foi alvejado a tiros e morreu no local. O segundo, ainda tentou correr, mas os disparos atingiram a vítima.

Leonardo agonizou caído no beco e moradores da área, ao perceberem o que tinha acontecido, o levaram ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) da Zona Sul. Apesar dos esforços para salvar a vida do jovem, o homem morreu ao chegar na unidade de saúde.

Como “Neguinho” morreu no local do crime, a equipe da 2ª Cicom isolou a área e acionou os órgãos competentes, como o Departamento de Polícia Técnico-Cientificado Amazonas (DPTC-AM), que realizou a perícia, e o Instituto Médico Legal (IML), que removeu o corpo.

Os investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também estiveram no local para colher as primeiras informações sobre a motivação do crime tão violento, e que possivelmente, foi premeditado, já que os criminosos sabiam onde as vítimas estavam.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Enquanto esperava passageiros, mototaxista é morto a tiros em Manaus

“Tio Naldo” é morto no Tarumã após comemorar morte de Policial

Criminosos chegam em carro, invadem casa e matam homem em Manaus