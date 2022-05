Criminosos chegam em carro, invadem casa e matam homem em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Pablo Eros da Silva Mustafá, de 29 anos, foi executado com vários tiros no início da noite desta segunda-feira (2), na rua da Amizade, no bairro Alfredo Nascimento, na zona Norte da capital.

De acordo com informações preliminares repassadas aos policias militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quatro ocupantes de um veículo modelo Ford ka, na cor preta, chegaram no local e invadiram a residência da vítima, onde os mesmos realizaram diversos tiros contra ele.

Conforme as informações da polícia, a vítima já tinha várias passagens pelos crimes roubo e homicídio. E devido as características da execução a polícia não descarta que o crime esteja relacionado a acerto de contas por tráfico de drogas. Ainda conforme a polícia, a vítima foi morta com nove disparos pelo corpo.

A polícia isolou a área e informou os órgãos para iniciar as investigações. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deverá investigar o caso.

