Festival de Parintins será transmitido ao vivo em telão do Largo de São Sebastião

O Festival de Parintins será transmitido ao vivo no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, com uma estrutura especial preparada pelo Governo do Amazonas para quem não conseguiu viajar à ilha. A programação começa nesta quinta-feira (26), com a transmissão da tradicional Festa dos Visitantes, a partir das 19h.

O evento é uma realização do Ministério da Cultura, via Lei de Incentivo à Cultura, em parceria com a Eneva e o Governo do Amazonas, e promete uma mistura de ritmos com muito boi-bumbá, pop, arrocha e sertanejo.

Festa dos Visitantes abre a programação em Manaus

O sinal do telão será ativado às 19h30 e a Festa dos Visitantes começa às 20h, com oito atrações locais e duas nacionais confirmadas:

DJ Layla Abreu, Cella, Prince do Boi, Jr. Paulain, Leonardo Castelo, Sebastião Jr., Carlinhos do Boi, Pablo e Nattan.

O espaço foi montado para proporcionar conforto e segurança ao público, com estrutura de som e imagem de alta qualidade, além de banheiros químicos para atender à demanda do evento.

Festival será exibido nos três dias no Largo de São Sebastião

Durante as três noites do 58º Festival Folclórico de Parintins (27 a 29/06), o telão transmitirá ao vivo as disputas entre Caprichoso e Garantido, diretamente do Bumbódromo. Antes da exibição, o público poderá curtir apresentações de artistas locais a partir das 16h.

Entre os nomes confirmados estão a Banda Marrakesh e o cantor Fabiano Neves, que prometem aquecer o público e manter viva a energia do festival na capital.

A ação integra os esforços do Governo do Estado em democratizar o acesso à festa cultural mais tradicional do Amazonas, levando a emoção dos bumbás para quem está em Manaus.

Leia mais:

Justiça impede uso de guindastes para içar pessoas no Festival de Parintins

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱