Festa dos Visitantes reúne mais de 35 mil pessoas no Bumbódromo

Parintins (AM) – Com um público estimado em 35 mil pessoas, a Festa dos Visitantes 2025 levou uma verdadeira multidão ao Bumbódromo, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), na noite de quinta-feira (26).

A Festa dos Visitantes é apresentada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e realizada pelo Ministério da Cultura, Eneva e Governo do Amazonas.

Celebrando a cultura amazônica, uma festa com oito atrações regionais e dois artistas de projeção nacional. A edição deste ano marcou um recorde público no Bumbódromo e reforçou a prestígio da festa no calendário oficial do estado. Para o secretário de Cultura e Economia Criativa, Caio André, o sucesso do evento é reflexo da força do Festival de Parintins e do envolvimento da população local e dos turistas.

“Só tenho a agradecer a todo mundo que acreditou nessa festa maravilhosa. Mais de 35 mil pessoas no Bumbódromo! Isso mostra a força do Festival e que está todo mundo pronto para brincar de boi”, afirmou.

Estreias marcantes

Pela primeira vez na Festa dos Visitantes, a DJ Layla Abreu foi responsável por animar os intervalos entre as atrações. A artista apresentou um show especial, com figurinos modificados e um repertório diversificado para agitar o público. “Esse era o momento que eu mais esperava. Eu me preparei muito, com todo o cuidado, para montar esse repertório e esse show”, disse Layla.

Quem também fez sua estreia no evento foi o levantador de toadas Arlindo Neto, representando o Boi Caprichoso. Ele destacou o apoio do Governo do Amazonas e da Secretaria de Cultura na valorização dos artistas locais.

Representando o Boi Garantido, Carlinhos do Boi também celebrou sua participação na festa: “Quando esse primeiro formato surgiu, eu ainda não tinha participado. Estrear agora, em 2025, foi simplesmente sensacional! Levantar a galera vermelha e branca é uma honra”, enfatizou.

Destinos nacionais

O palco da arena também recebeu duas atrações nacionais que comandam o cenário do arrocha e da sofrência. O cantor Pablo liderou o público ao delírio com sucessos como “Mega Sena”, e afirmou estar emocionado por se apresentar em Parintins pela primeira vez.

(Foto: Aguilar Abecassis/SEC)

“Fazer parte dessa festa é uma satisfação imensa. Dividir o palco com tantos artistas talentosos é uma honra. Tem muita gente boa aqui que merece ser ouvida com carinho e respeito”, disse Pablo.

E Nattan, dono do hit “Tem Cabaré Essa Noite”, destacou a grandiosidade da cultura parintinense e defendeu uma maior projeção do Festival de Parintins para todo o Brasil.

(Foto: Aguilar Abecassis/SEC)

“É importante valorizar e divulgar a cultura do Norte. O Brasil precisa conhecer tudo isso e espero que essa cultura se espalhe cada vez mais pelo Brasil e pelo mundo”, destacou.

