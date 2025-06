Palco 360º no Bumbódromo está pronto para a Festa dos Visitantes

Evento abre a programação oficial do Festival de Parintins com atrações locais e nacionais

A Festa dos Visitantes 2025 acontece nesta quinta-feira (26) no Bumbódromo de Parintins, com expectativa de reunir cerca de 27 mil pessoas. O evento antecede as apresentações oficiais do 58º Festival de Parintins.

A entrada será feita por meio de ingressos solidários, com a doação de dois itens alimentícios não perecíveis, entregues nos pontos de coleta ao redor da arena.

Palco 360º garante visibilidade total do público

O palco deste ano terá estrutura em 360º, medindo 12 metros de largura e comprimento, montado no centro da arena. A instalação garante visibilidade total do público em todos os setores e inclui uma passarela que aumenta a interação entre artistas e plateia.

Cerca de 90 profissionais participam da montagem, incluindo técnicos de som, luz e estrutura. Os shows ainda contarão com efeitos especiais, e os artistas realizarão passagem de som antes da abertura oficial, em sessão fechada ao público.

Programação musical reúne atrações locais e nacionais

A noite contará com dez atrações musicais, sendo duas nacionais e oito regionais. Os portões do Bumbódromo abrem às 19h e a festa segue até 2h.

Atrações confirmadas:

Nacionais : Pablo e Nattan

: Pablo e Nattan Locais: Prince do Boi, Júnior Paulain, Arlindo Neto, Sebastião Jr, Carlinhos do Boi, Leonardo Castelo, Cella e DJ Layla

Acessibilidade e segurança

Menores a partir de 6 anos podem participar, desde que acompanhados por responsáveis, conforme a Portaria nº 3/2025, da 2ª Vara da Comarca de Parintins. O evento também disponibiliza acesso exclusivo para Pessoas com Deficiência (PcD) que realizaram cadastro prévio junto à Sejusc.

Ingressos solidários: como participar

A entrada será permitida mediante a doação de 2 itens alimentícios não perecíveis, como arroz, feijão, leite em pó, macarrão, salsicha, sardinha em lata e outros.

A coleta será feita em 6 pontos distribuídos nos portões principais da arena (lados azul e vermelho), arquibancadas especiais e torcidas dos bois Caprichoso e Garantido.

Os alimentos arrecadados serão doados a organizações da sociedade civil de Parintins, selecionadas via chamada pública pelo Fundo de Promoção Social.

