VÍDEO: Homem ateia fogo em metrô após divórcio na Coreia do Sul

Um homem de 67 anos provocou um incêndio dentro de um vagão do metrô em Seul, capital da Coreia do Sul, causando pânico entre os passageiros. De acordo com autoridades sul-coreanas, o suspeito estaria revoltado com o desfecho de seu processo de divórcio.

O incidente ocorreu no final de maio, mas as imagens do momento só foram divulgadas pela polícia nesta semana. Nas gravações, é possível ver o homem retirando uma garrafa da mochila, despejando gasolina no corredor do quarto vagão e iniciando o fogo, que se espalhou em cerca de 20 segundos.

Uma passageira, que estava próxima à porta do vagão, conseguiu escapar rastejando. Pouco depois, as chamas se alastraram para outros vagões. O suspeito também conseguiu sair com vida.

“Ao espalhar uma grande quantidade de gasolina em um metrô lotado e atear fogo, causando um incêndio de grandes proporções e liberando gases tóxicos, o autor cometeu um ato de assassinato comparável ao terrorismo”, declarou a Promotoria Pública do Distrito Sul de Seul.

Motivação

Segundo a imprensa local, o homem, identificado como Won, teria cometido o crime motivado por sua insatisfação com o resultado do divórcio. Na quarta-feira (25), ele foi formalmente indiciado por “incêndio criminoso intencional” e responde também por acusações de homicídio.

