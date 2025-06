Lee Jae-myung é eleito presidente da Coreia do Sul

Lee Jae-myung, do centro-esquerdista Partido Democrático da Coreia (DPK), venceu a eleição presidencial antecipada realizada nesta terça-feira (3) na Coreia do Sul, confirmando as projeções das pesquisas.

Com 95,4% dos votos apurados, Lee tem 48,92% dos votos, contra 41,88% de Kim Moon-soo, do conservador Partido do Poder Popular (PPP). Na Coreia do Sul, um candidato precisa ser apenas o mais votado e não é necessário ter mais de 50% dos votos para ser eleito presidente.

Em um discurso no qual reconheceu sua derrota, Kim disse que “aceita respeitosamente a escolha do povo” da Coreia do Sul. “Parabéns a Lee Jae-myung por sua vitória eleitoral”, afirmou o conservador, segundo informações da BBC.

A eleição presidencial, que deveria ocorrer apenas em março de 2027, foi antecipada porque em abril o Tribunal Constitucional da Coreia do Sul confirmou o impeachment do então presidente Yoon Suk Yeol, do PPP, cujo afastamento havia sido determinado pelo Parlamento do país em dezembro.

Lei Marcial

Em 3 de dezembro de 2024, Yoon declarou lei marcial no país, alegando que o DPK, principal partido de oposição ao seu governo, seria “pró-Coreia do Norte” e que a medida era necessária para preservar a ordem constitucional.

Após o Parlamento do país votar pela revogação da lei marcial (mesmo com militares entrando no prédio do Legislativo), Yoon decidiu voltar atrás e cancelou a medida. Dias depois, ele teve seu impeachment aprovado pela Assembleia Nacional.

Como se tratou de uma eleição antecipada, não haverá o tradicional período de transição de dois meses e Lee tomará posse já na quarta-feira (4) para um mandato de cinco anos.

