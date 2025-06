Boi Garantido lança projeto de arena para Parintins 2025

Com foco nas raízes amazônicas, Garantido apresenta proposta que valoriza a cultura popular e busca o 33º título no Festival de Parintins

Em busca do seu 33º título, o Boi Garantido apresentou na quinta-feira (26) o projeto de arena para o Festival de Parintins 2025. A proposta valoriza as raízes culturais da Amazônia, as crenças e os costumes do povo que molda a identidade da agremiação da Baixa do São José.

O lançamento ocorreu em coletiva na Cidade Garantido, com a presença de dirigentes, lideranças indígenas e quilombolas.

Um espetáculo para virar a chave

O presidente Fred Góes explicou que o projeto foi pensado para reconduzir o boi ao caminho das vitórias:

“Estamos aqui para virar a chave da história dos espetáculos que vivemos e que ainda vamos viver. […] Nossa missão é clara: acertar e surpreender.”

Compromisso com seriedade e inclusão

O vice-presidente Marialvo Brandão reforçou o compromisso do Garantido com um projeto transparente, plural e inclusivo:

“Foi um projeto feito a muitas mãos […]. Nosso compromisso é abraçar todos os públicos, e essa talvez seja nossa bandeira mais importante: incluir, acolher e representar.”

Representação e resistência cultural

Foto: Aguilar Abecassis/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Para o pesquisador Alvatir Carolino, o Garantido traduz o Brasil que resiste e se reinventa:

“O boi é um brinquedo, mas não é uma brincadeira qualquer, especialmente quando se brinca com a força de um mestre do boi. É nesse espírito que ocupamos a arena por três noites, para brincar e, ao mesmo tempo, falar sobre os povos esquecidos deste país. O ‘Boi do Povo, Boi do Povão’ representa o que o Garantido sempre simbolizou: um espaço que dá voz aos mais humildes, aqueles historicamente reprimidos, que hoje encontram no brinquedo uma rede de resistência, de renovação identitária e de clamor por direitos”.

Atos do espetáculo do Boi Garantido

O espetáculo será dividido em três atos, um para cada noite do festival:

Primeira noite: Somos o Povo da Floresta

Apresenta os arcos fundamentais da proposta, com a lenda de Tapiraiauara, símbolo da urgência em preservar a floresta.

Segunda noite: Garantido, Patrimônio do Povo

Homenageia as expressões culturais do Brasil, exaltando os povos tradicionais como verdadeiros patrimônios vivos:

“Nossos patrimônios são os povos: do Flor do Samba ao Maracatu, do Pretinho do Congo às Tintureiras Carajá.”

Terceira noite: Garantido, o Boi do Brasil

Celebra a diversidade cultural brasileira, reunindo bois e brincadeiras populares em um grande encontro simbólico.

“Uma verdadeira festa da diversidade cultural brasileira”, destaca o pesquisador.

