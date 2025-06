Festa dos Visitantes arrecada 70 mil alimentos em Parintins

Governo do Amazonas coletou 70 mil itens na Festa dos Visitantes, que serão doados a entidades de Parintins via edital FPS

Mais de 70 mil itens de alimentos não perecíveis foram arrecadados durante a Festa dos Visitantes, realizada em quinta-feira (26), na véspera do 58º Festival de Parintins. A arrecadação será destinada a 12 entidades sem fins lucrativos em Parintins, por meio de edital do FPS – Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza.

Doação por ingresso

A entrada para a festa foi condicionada à entrega de dois itens alimentícios por pessoa, como arroz, feijão, café, farinha, macarrão, leite em pó, sardinha, salsicha e conservas.

Compromisso social

A secretária executiva do FPS, Kathelen Braz, destaca o impacto da arrecadação:

“Nos últimos três anos, esse trabalho tem sido feito sempre buscando levar apoio para essas instituições. […] É um momento muito importante, para além da festa, levar também esse apoio para essas instituições.”

Detalhes das doações

As 12 instituições atendem crianças, idosos, adolescentes, pessoas com deficiência e trabalhadores informais. O resultado oficial do edital sai em 29/06 e a entrega será em 30/06.

Festa dos Visitantes (véspera do Festival)

A festa reuniu cerca de 26 mil pessoas e trouxe atrações nacionais como Pablo e Nattan, além de nomes regionais como Sebastião Jr, Carlinhos do Boi, Leonardo Castelo, Prince do Boi, Júnior Paulain, Arlindo Neto, e as cantoras Cella e DJ Layla.

Início do Festival de Parintins

27/06 (sexta): Garantido abre, Caprichoso encerra

28–29/06: Caprichoso abre as noites e Garantido fecha

(*) Com informações da assessoria

