Provocações entre Caprichoso e Garantido marcam passagem de som

Amo e integrantes dos bois trocam farpas no Bumbódromo

A rivalidade histórica entre os bois Caprichoso e Garantido ganhou um novo capítulo neste sábado (28), durante a passagem de som no Bumbódromo de Parintins. A troca de provocações entre os representantes dos bois agitou os torcedores presentes e viralizou nas redes sociais, antecipando o clima quente da segunda noite do Festival Folclórico de Parintins 2025.

Garantido provoca Caprichoso durante testes de som

O Boi Garantido foi o primeiro a testar o som na arena e, logo no microfone, o amo João Paulo Faria não poupou palavras ao se referir ao rival azul.

“Esse azul de velório de vocês. Boizinho da hipocrisia. Não adianta, vocês vão ter que torcer para o Reché de novo e amanhã também”, disse, em referência ao apresentador do Caprichoso, Edmundo Oran, apelidado de Reché.

A declaração inflamou a torcida vermelha e gerou forte repercussão online, com vídeos sendo rapidamente compartilhados nas redes sociais.

Caprichoso responde com ironias e críticas à fantasia

Na sequência, durante a passagem de som do Boi Caprichoso, a resposta veio em tom ainda mais sarcástico. Um dos representantes do boi azul ironizou a performance do Garantido na noite anterior:

“Quero uma salva de palmas para a galera do contrário. Aplaude, aplaude! Pela coragem de estar aqui depois daquela tragédia de ontem”, disse ao microfone, arrancando aplausos e risos dos torcedores do Caprichoso.

O mesmo integrante seguiu com novas alfinetadas, desta vez direcionadas aos adereços e figurinos da noite anterior:

“Ei, contrário, cadê os adereços? Ontem não teve e hoje de novo é? Só tem dinheiro para a roupa do tigrinho e ainda sai feia!”, disparou, fazendo referência à fantasia da cunhã-poranga Isabelle Nogueira, que representou uma onça-pintada na arena.

Clima tenso antecede segunda noite

As provocações aumentam ainda mais a expectativa para a segunda noite do festival, que acontece neste sábado (28), no Bumbódromo de Parintins. A rivalidade entre os bois Garantido e Caprichoso segue como um dos principais motores da festa, levando emoção, paixão e competitividade para dentro e fora da arena.

Vídeo:

