Presidente do boi Caprichoso abandona apuração após sequência de notas baixas

Rossy Amoedo contesta notas, acusa jurados de parcialidade e interrompe leitura no Bumbódromo

O presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo, deixou a sala de apurações durante a leitura das notas da segunda noite de apresentações ainda no bloco A – Comum/Musical, atribuídas pelo jurado Marcos dos Santos. A apuração aconteceu na tarde desta segunda-feira (30), dentro do Bumbódromo, na cidade de Parintins, e continuou mesmo após o protesto.

Denúncia de parcialidade

Junto com Rossy, todos os integrantes do boi da Francesa saíram do local. Eles alegam que houve direcionamento nas notas e afirmam que já haviam denunciado a “inclinação” de alguns jurados contra o Caprichoso.

Rossy interrompeu a leitura dos votos e criticou um jurado específico:

“Esse foi o jurado que nós acusamos que tiraram da comissão, os dois estão detonando o Caprichoso injustamente. É ridículo seguir com essa apuração”.

Protesto durante apuração

Após ser interpelado pelo presidente da comissão de julgamento para manter o respeito, Rossy reagiu:

“Não vou respeitar. Não tem como. Me respeitaram? Não tem respeito. É ridículo isso. Tanto investimento, esforço, dedicação, para chegar aqui e ser metralhardo por esses caras. Nós acusamos esses caras, eles iam fazer isso. Tá lá no ofício dito que eles iam fazer isso”.

O protesto marcou a tarde de apuração do Festival de Parintins, conhecido pela rivalidade intensa entre Caprichoso e Garantido.

