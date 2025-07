Especialista alerta sobre riscos da terapia por IA

Psicóloga destaca os perigos do uso de inteligência artificial para apoio emocional e defende a importância do vínculo humano na terapia

Com o crescimento de plataformas que oferecem apoio emocional via inteligência artificial (IA), especialistas em saúde mental alertam para os riscos dessa prática. A psicóloga Maria do Carmo Lopes, especialista em Saúde Mental, destaca preocupações com privacidade, falta de vínculo humano e agravamento de transtornos psicológicos.

“É impossível que uma máquina, um robô, compreenda o ser humano e suas complexidades. O vínculo emocional é a base do processo terapêutico. Sem ele, não há confiança para compartilhar dores, vivências e emoções”, afirma a psicóloga.

IA não substitui vínculo humano na terapia

De acordo com Maria do Carmo, o principal risco está no tratamento inadequado de casos graves, como ideação suicida e crises de ansiedade.

“Uma resposta automatizada e sem sensibilidade humana pode causar sérios danos. Nós, psicólogos, seguimos um Código de Ética que assegura a privacidade do paciente. Já os aplicativos podem expor informações confidenciais, tornando-as vulneráveis a falhas e acessos indevidos.”

Isolamento social e efeitos colaterais da IA

Outro ponto de preocupação é o impacto social e emocional causado pelo uso excessivo dessas tecnologias.

“Se o uso contínuo das telas já contribui para o isolamento social, essas plataformas podem intensificar ainda mais esse afastamento das relações humanas e da criatividade, elevando, inclusive, os índices de depressão e ansiedade.”

Terapia exige preparo e escuta qualificada

Apesar da praticidade, Maria do Carmo reforça que ferramentas de IA não devem ser confundidas com terapia profissional.

“O ser humano não é uma máquina. A escuta terapêutica exige preparo técnico, empatia e compreensão profunda da experiência humana. Substituir isso por algoritmos pode representar um retrocesso no cuidado com a saúde mental.”

A psicóloga atende em sua clínica, na Rua Nicolau da Silva, nº 25, bairro São Francisco, com sessões individuais e em grupo.

(*) Com informações da assessoria

