Wilson Lima lança graduação em Inteligência Artificial com 60 vagas na UEA

Como parte da política estadual de governança digital e inovação tecnológica, o governador Wilson Lima lançou, nesta terça-feira (17), o novo curso de bacharelado em Inteligência Artificial da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A novidade foi anunciada junto ao lançamento dos editais do Vestibular 2025 e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS).

A graduação será ofertada presencialmente nos municípios de Parintins e Itacoatiara, com início previsto para agosto de 2026. Cada cidade contará com 30 vagas, totalizando 60 alunos na primeira edição do curso, que contará com corpo docente especializado e estrutura tecnológica avançada.

Formação para o futuro

Durante o lançamento, o governador destacou a relevância do curso como parte de uma visão estratégica para o Amazonas:

“O que estamos fazendo aqui é mais do que lançar um curso: é uma visão de futuro. Acreditamos na educação e na capacidade do cidadão amazonense de ser protagonista na transformação digital”, afirmou Wilson Lima.

O reitor da UEA, André Zogahib, enfatizou que a universidade é a primeira da região Norte a oferecer uma graduação específica em Inteligência Artificial e que a iniciativa reforça o trabalho pré-existente da instituição na área de pesquisa em tecnologia.

Grade curricular moderna e aplicada

A grade do curso é interdisciplinar, com disciplinas como:

Ciência de dados

Aprendizado de máquina

Visão computacional

Fundamentos matemáticos e estatísticos

Ética e governança em IA

O objetivo é formar profissionais capacitados a desenvolver soluções de IA com aplicações em saúde, educação, segurança, meio ambiente e indústria. Os formandos estarão aptos a atuar como cientistas de dados, desenvolvedores de produtos com IA, especialistas em machine learning e pesquisadores.

Vestibular e SIS 2025

O curso de IA estará disponível no Vestibular 2025, com ingresso em 2026, e no Sistema de Ingresso Seriado (SIS). Ao todo, serão mais de 3,7 mil vagas, distribuídas entre a capital e 19 municípios do interior. As provas estão previstas para:

SIS : 26 de outubro

: 26 de outubro Vestibular: 27 e 28 de outubro

Os editais contemplam cotas para pessoas com deficiência, indígenas, pretos e refugiados.

Transformação digital no Amazonas

A criação do curso integra o processo de transformação digital promovido pelo Governo do Amazonas, que já digitalizou mais de 4 milhões de processos administrativos e conectou 100% dos órgãos estaduais, incluindo os do interior.

A estratégia inclui ainda ferramentas como o Paredão, que agora utiliza reconhecimento facial e monitoramento inteligente no apoio às forças de segurança.

Todas essas ações seguem diretrizes do Comitê de Governança Digital (CGTD), instituído pela Lei nº 6.837/2024, que regula o uso responsável da IA, a proteção de dados e a segurança da informação na administração pública.

