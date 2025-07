Diddy é condenado em 2 das 5 acusações federais

O júri considerou Sean Combs, conhecido como “Diddy”, culpado em duas das cinco acusações que ele enfrentava em um julgamento criminal federal. O veredito foi anunciado nesta quarta-feira (2), após dois dias completos de deliberação.

O rapper foi absolvido das acusações de extorsão (RICO) e tráfico sexual envolvendo duas mulheres identificadas como Cassie e Jane.

As condenações correspondem às acusações 3 e 5 do processo, ambas relacionadas a violações da Lei Mann, que proíbe o transporte de pessoas com fins de prostituição. Cada uma prevê pena máxima de até 10 anos de prisão.

Os 12 jurados — oito homens e quatro mulheres — chegaram a uma decisão unânime e comunicaram o veredito ao juiz Arun Subramanian por meio de uma nota enviada pelo presidente do júri, cerca de uma hora após o início da última rodada de deliberações.

Processo

Na terça-feira, o júri havia informado ter alcançado um consenso sobre quatro das cinco acusações, mas ainda não havia acordo quanto à acusação de extorsão. O juiz então orientou o grupo a continuar deliberando, o que levou à decisão final divulgada nesta manhã.

O julgamento teve duração de aproximadamente sete semanas, período em que 34 testemunhas — todas arroladas pela acusação — prestaram depoimento. A defesa de Diddy optou por uma estratégia incomum, encerrando o caso sem apresentar testemunhas, nem mesmo o próprio réu. A argumentação principal foi de que a promotoria não conseguiu comprovar as acusações além de qualquer dúvida razoável.

Existe ainda a possibilidade de Diddy receber um perdão presidencial de Donald Trump, que já afirmou publicamente estar disposto a considerar essa medida.

