Lábrea (AM) – O prefeito de Lábrea, Gerlando Lopes, vai pagar R$ 300 mil em marmitas. A informação consta na publicação desta quarta-feira (2), no Diário Eletrônico da Associação Amazonense de Municípios (AAM). Segundo a publicação, o serviço, firmado por meio de pregão eletrônico, será fornecido em eventos da prefeitura.

A homologação foi oficializada na terça-feira (1º) com o “Restaurante da Fatimazinha, identificada na publicação como M de F Ribeiro Soares, cadastrada no CNPJ nº 01.004.429/0001-10. Não há informações sobre o período da contratação e nem quantas marmitas serão fornecidas.

Conforme apuração do Em Tempo, a empresa não possui capital financeiro informado à Receita Federal. Está situada no município desde 2005 e trabalha, além do restaurante, com comércio varejista de plantas e flores naturais.

Diante da falta de informações, a reportagem questionou a Prefeitura de Lábrea sobre esses pontos, mas até a publicação desta matéria, não obteve resposta. O espaço segue aberto para posicionamentos.

