Em Brasília, Omar Aziz lidera prefeitos do AM em apelo por diálogo ambiental

Prefeitos e parlamentares pedem diálogo com governo federal por equilíbrio ambiental no sul do Amazonas

Em reunião realizada nesta quarta-feira (2) no Palácio do Planalto, o senador Omar Aziz (PSD-AM) liderou uma comitiva formada por prefeitos do sul do Amazonas e parlamentares federais para discutir uma interlocução em defesa das atividades produtivas da região.

O encontro teve como objetivo abrir um canal de diálogo direto entre o governo federal e os representantes locais, buscando equilíbrio entre a preservação ambiental e o direito ao desenvolvimento sustentável.

A reunião contou com a presença da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e também do senador Eduardo Braga (MDB-AM), além dos deputados federais Sidney Leite (PSD) e Átila Lins (PSD). Participaram ainda prefeitos e lideranças de municípios como Apuí, Lábrea, Humaitá, Novo Aripuanã, Manicoré, Boca do Acre e o distrito de Santo Antônio do Matupi, grande produtor de laticínios.

“Estamos aqui no Palácio do Planalto com lideranças do sul do Amazonas, preocupadas com o que está acontecendo na região. Trouxemos esse pedido à ministra Gleisi para que possamos sentar, discutir. Somos a favor da preservação, não somos a favor de desmatamentos irregulares, e isso também está muito claro para os prefeitos. Eles estão sendo prejudicados no trabalho e querem uma solução rápida, com diálogo e equilíbrio”, afirmou Omar Aziz.

O senador Eduardo Braga reforçou o apelo por equilíbrio nas ações do governo. “É justo combater os criminosos, mas é injusto fazer com que os justos paguem pelos pecadores. Pedimos à ministra que seja feita uma interlocução entre o sul do Amazonas, o Ministério do Meio Ambiente, o Ibama e o ICMBio, para que possamos construir uma política pública que não seja movida por radicalismo, mas que ofereça desenvolvimento sustentável para a região”, destacou.

Sensibilizada pelos relatos da comitiva, a ministra Gleisi Hoffmann se comprometeu a intermediar uma mesa de diálogo entre os prefeitos, os órgãos ambientais e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

“Os relatos que recebemos não envolvem só questões de propriedade, mas a vida das pessoas. É preciso saber o que está de fato acontecendo, o que é irregular e o que não é. Vamos estabelecer essa conversa com o Ibama e a ministra Marina para encontrar o melhor encaminhamento possível. Precisamos cuidar do meio ambiente, mas também apoiar os produtores sérios que desenvolvem a região”, afirmou Gleisi.

Hoffmann prometeu retornar com uma posição ainda nesta quinta-feira (3), após as conversas com os órgãos competentes. A expectativa é de que se estabeleça um grupo de trabalho para analisar os casos e evitar generalizações que possam comprometer produtores legalizados e comprometidos com práticas sustentáveis.

