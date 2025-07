TRE-AM convoca aprovados no Concurso Público Unificado

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) iniciou, nesta quarta-feira (2), a convocação dos aprovados no Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral. A homologação do resultado final, publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), confirmou 36 candidatos para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário. Eles reforçarão a equipe responsável por garantir eficiência, transparência e segurança aos serviços eleitorais no estado.

As homologações dos cargos de Técnico Judiciário foram divulgadas no Diário Oficial da União, por meio do Edital nº 33/2025. Já as homologações para Analista Judiciário constam no Edital nº 38/2025. Todos os documentos estão disponíveis para consulta no site do TRE-AM (www.tre-am.jus.br), na aba “Institucional” e no campo “Concurso Público”.

Convocação observa cotas e garante inclusão

De acordo com Marissie de Oliveira, coordenadora de Educação e Desenvolvimento do TRE-AM, o processo de convocação segue as normas do TSE relacionadas às cotas para pessoas com deficiência, indígenas, pretos e pardos. Os convocados receberão a carta de convocação pelo e-mail cadastrado durante a inscrição.

“Hoje nós estamos dando início à fase de convocação dos aprovados, encaminhando a carta de convocação para os e-mails cadastrados no momento da inscrição no concurso público. Serão convocados candidatos para as áreas administrativa, contabilidade, tecnologia da informação e polícia judicial, de acordo com a quantidade de vagas de ampla concorrência e de cotas disponíveis para o nosso Regional”, explica Marissie de Oliveira.

Próximas etapas e posse em agosto

A carta de convocação reúne orientações para a entrega de documentos e exames médicos necessários à posse. A previsão é que os novos servidores iniciem as atividades no dia 4 de agosto. O concurso tem validade de dois anos a partir da data da homologação, podendo ser prorrogado por mais dois anos, conforme decisão administrativa.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (92) 3632-4400, nos ramais 4493 ou 4438.

A chegada dos novos servidores vai fortalecer o quadro funcional do TRE-AM, ampliando o atendimento ao eleitorado e o suporte às atividades cartorárias, essenciais ao funcionamento da Justiça Eleitoral no estado.

(*) Com informações da assessoria

