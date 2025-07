PM apreende submetralhadora artesanal em Manaus

Uma submetralhadora de fabricação artesanal, entorpecentes e munições foram apreendidos durante ações distintas realizadas pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e da Força Tática, nesta terça-feira (1º), em Manaus.

Submetralhadora artesanal e drogas são apreendidas

Na zona centro-oeste, a Força Tática localizou uma submetralhadora artesanal, três munições calibre 380, uma porção grande de óxi e uma balança de precisão. A apreensão ocorreu no beco Álvaro Maia, bairro da Paz, após denúncia anônima indicando comércio de entorpecentes no local.

Durante a aproximação da equipe, um suspeito fugiu ao notar a presença da viatura. Em seguida, os policiais realizaram uma varredura na área e encontraram o material escondido. Todo o armamento e as drogas foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Homem armado é preso pela Rocam na Zona Leste

Mais cedo, por volta das 12h10, a Rocam prendeu um homem de 27 anos com um revólver calibre 38, contendo duas munições intactas, no Conjunto Castanheiras, zona leste da capital. A equipe foi acionada por meio de denúncia via WhatsApp Rocam, que informava a presença de um indivíduo armado na rua 9 da comunidade.

O suspeito foi abordado e preso em flagrante. Ele foi levado ao 14º DIP.

Denúncias anônimas levaram às ações da PM

A PMAM reforça que as ações foram resultado de denúncias anônimas feitas por moradores. A população pode continuar colaborando com o trabalho policial por meio dos canais:

📞 Disque-denúncia 181

📞 Emergência 190

A identidade do denunciante é mantida em sigilo absoluto.

Leia mais:

Homem é preso por roubo após se passar por mototaxista em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱