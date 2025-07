Homem que tentou matar ex-mulher é espancado até a morte em Manaus

Manaus (AM) – O homem identificado como Ramon Costa de Souza, de 31 anos, que estava sendo procurado por tentar matar a ex-companheira com o gargalo de uma garrafa de vidro, foi espancado até a morte na noite desta quarta-feira (2), no beco da Paciência, bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Ramon havia atacado brutalmente a ex-companheira no último sábado (29), causando graves ferimentos no pescoço, ombros e costas da vítima. O caso estava sendo investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) centro-sul. Desde então, ele era considerado foragido e tinha mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Conforme o delegado Fábio Silva, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Ramon foi espancado por um grupo de pessoas da área onde tentou se esconder, local onde possui familiares. Ele chegou a fugir, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro de uma casa.

“Ele foi capturado por pessoas da área e severamente espancado, principalmente com golpes na cabeça. Já chegou à residência dos familiares em estado grave e morreu no local. Agora, vamos investigar a morte dele como homicídio”, afirmou o delegado.

O delegado reforçou que, apesar do histórico de violência do homem, não cabe à população fazer justiça com as próprias mãos.

“Existem meios legais para que a Justiça seja feita. Agora a investigação segue para identificar e responsabilizar os autores do espancamento. Já recebemos denúncias pelo 181”, completou.

A família de Ramon informou que ele chegou à residência já bastante ferido. A DEHS segue com as investigações para apurar a autoria e circunstâncias do crime.

