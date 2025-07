Homem morre ao defender criança de agressão em Manaus

Vítima tentou defender o filho autista do vizinho de agressão

Fábio Souza dos Santos, de 26 anos, morreu na quarta-feira (2), quatro dias após ser esfaqueado pelo vizinho, identificado como Michel Santos da Costa, na rua Rio Parapuã, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

A vítima foi esfaqueada no último sábado (28), quando tentou defender o filho autista de Michel, que estava sendo agredido pelo próprio pai.

Armado com uma faca, Michel atacou Fábio no momento em que a vítima retornava para sua residência. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas acabou morrendo devido a gravidade de seus ferimentos.

De acordo com a família de Fábio, o autor do crime fugiu do local e se apresentou a polícia após o período de flagrante, sendo liberado em seguida.

