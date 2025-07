Empresa investigada vai ganhar R$ 2,6 milhões de prefeitura do AM

Barreirinha (AM) – A Prefeitura Municipal de Barreirinha, no interior do Amazonas, vai desembolsar R$ 2,6 milhões para contratar artistas e custear serviços para eventos regionais na cidade. De acordo com informações divulgadas no Diário Oficial da Associação Amazonense de Municípios (AAM), nesta quinta-feira (3), o prefeito Darlan Taveira homologou a Ata de Registro de Preços nº 022/2025, que formaliza a contratação de empresas especializadas na organização e realização de eventos públicos.

A medida decorre do Pregão Eletrônico nº 024/2025, que prevê a locação, montagem e desmontagem de estruturas, sonorização, iluminação, camarotes, banheiros químicos, camarins, shows pirotécnicos, além da contratação de artistas regionais e serviços técnicos de produção audiovisual.

Os serviços serão pagos conforme a demanda, ao longo de 12 meses, dentro do calendário oficial de eventos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, detalha o documento.

A vencedora é uma empresa de Parintins, identificada como R. de A. Pessoa LTDA, sob o CNPJ 04.921.081/0001-13, administrada por Ronaldo Azevedo Pessoa e Heloísa Okamura Pinheiro Pessoa, obtendo capital financeiro de R$ 1 milhão.

Investigação

A empresa contratada é a mesma que firmou licitação para o show do cantor de piseiro, Zé Vaqueiro, em Parintins em 2023, no aniversário da cidade. Em março de 2024, o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) abriu um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades e prejuízo ao erário na contratação entre a Prefeitura de Parintins e a R. de A. Pessoa LTDA.

A investigação foi aberta após constatações de insuficiência documental na licitação executada por meio da empresa, mesmo sem a divulgação do valor pago ao cantor. Na época, nem a Prefeitura de Parintins e nem a empresa se manifestaram acerca da investigação.

Posicionamentos

Procurado pela reportagem para esclarecer a contratação, o prefeito Darlan Taveira (UB) não se manifestou até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para posicionamentos.

A solicitação questionava se a prefeitura tinha conhecimento da investigação e se isso foi levado em consideração no processo licitatório, mas não houve respostas.

