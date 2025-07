UEA abre inscrições para especialização em Computação Quântica

A inscrição será realizada no período de 3 a 24 de julho, para o email [email protected]

Com o objetivo de formar especialistas capazes de criar soluções inovadoras em tecnologia, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) abriu inscrições para a especialização em Computação Quântica. O curso oferece 40 vagas e terá início em agosto de 2025.

As inscrições estão abertas de 3 a 24 de julho e devem ser feitas exclusivamente por e-mail, por meio do endereço: 📧 [email protected].

Sobre o curso

A especialização terá carga horária de 360 horas, distribuídas em 11 disciplinas, com aulas presenciais de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, na Escola Superior de Tecnologia (EST), localizada na avenida Darcy Vargas, nº 1.200, bairro Parque Dez, em Manaus.

O conteúdo abrange temas como:

Algoritmos quânticos

Inteligência artificial aplicada

Criptografia quântica

Simulações computacionais

Quem pode participar

Podem se inscrever profissionais com graduação em áreas como:

Engenharia da Computação

Ciência da Computação

Sistemas de Informação

Física

Engenharia Elétrica, Eletrônica, Mecânica e Mecatrônica

Outras áreas correlatas

Os diplomas e certificados devem ser reconhecidos oficialmente pelo Ministério da Educação (MEC).

Matrícula e início das aulas

A matrícula dos aprovados será realizada entre 4 e 8 de agosto de 2025, também por e-mail. As aulas estão previstas para começar em 18 de agosto de 2025.

📄 Confira o edital completo:

Edital da especialização em Computação Quântica – UEA

