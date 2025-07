Espetáculo ‘Manaós’ chega ao Teatro Amazonas neste fim de semana

Peça da Trupe Ave Lola mistura poesia, história e resistência com sessões nos dias 5 e 6 de julho em Manaus

O Teatro Amazonas, no Centro de Manaus, recebe neste fim de semana (5 e 6 de julho) o espetáculo “Manaós – Uma saga de luz e sombra”, da premiada Trupe Ave Lola, de Curitiba. As sessões acontecem no sábado, às 20h, e no domingo, às 19h.

A apresentação conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

História

Com duração de 1h20 e classificação indicativa de 12 anos, o espetáculo transporta o público para a Manaus de 1911, no auge do ciclo da borracha. A história gira em torno de três mulheres de origens diferentes que se encontram em uma realidade marcada por opressões, desafios e descobertas.

Inspirado no conto “Pequena-abelha, a irmã de Árvore-alta”, da escritora acreana Jamilssa Melo, e na estética do cineasta japonês Hayao Miyazaki, o espetáculo une teatro, movimento e imagem em um universo cênico de forte impacto visual e poético.

A montagem venceu cinco categorias do Prêmio Gralha Azul de Teatro 2019, incluindo melhor espetáculo e melhor direção.

A trilha sonora é executada ao vivo pelos músicos Breno Monte Serrat e Arthur de Lima Jaime, com direção do compositor francês Jean-Jacques Lemêtre, reconhecido pelo trabalho com o Théâtre du Soleil. A sonoridade se entrelaça à dramaturgia, criando uma experiência sensorial marcante para o público.

Os ingressos estão com preços populares:

R$ 60 (placas e frisas)

R$ 40 (1º e 2º pavimentos)

R$ 20 (3º pavimento)

