Buia Teatro apresenta peça gratuita sobre identidade amazônica

O Buia Teatro, espaço independente de criação e difusão das artes cênicas no Centro de Manaus, abre as portas ao público neste mês de julho com o espetáculo “Filha do Encontro das Águas”, da artista amazonense Lia Benacon. Com entrada gratuita, as apresentações ocorrem nos dias 20, 24, 25, 26 e 27 de julho, como parte das ações de contrapartida de projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo no Amazonas.

A temporada integra o projeto “Buia Ocupa”, que promove o acesso gratuito a obras teatrais produzidas por artistas locais. A iniciativa busca fortalecer a cultura amazônida, valorizando a diversidade criativa da região e estimulando a ocupação contínua do espaço cênico por narrativas autênticas.

Espetáculo propõe retorno às raízes e celebra a ancestralidade

No solo “Filha do Encontro das Águas”, Lia Benacon conduz o público por uma jornada poética de reconexão com as origens. A trama acompanha uma menina amazônida que, perdida na metrópole paulistana, decide retornar ao Amazonas para reencontrar sua identidade. O espetáculo se constrói como um rito de pertencimento, em que memória e território se entrelaçam.

“O espetáculo nasce como um grito de volta às origens. Em um tempo em que a distância ameaça apagar raízes, reencontrar-se com a ancestralidade é um ato de resistência”, afirma a autora e intérprete.

A obra é fruto de uma pesquisa iniciada em 2020, na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP). Em 2021, o projeto originou um curta-metragem. No ano seguinte, ganhou sua primeira montagem nas ruas de Manaus, com apoio do Edital Thiago de Mello. Agora, ressurge em 2025 com nova encenação no palco do Buia Teatro.

Foto: Leonardo Silva

Espetáculo faz parte da programação da Lei Paulo Gustavo

A temporada de “Filha do Encontro das Águas” faz parte da programação de contrapartidas do projeto de manutenção do Buia Teatro, aprovado no Chamamento Público para Ações de Apoio a Micro e Pequenas Empresas na Área do Audiovisual. O edital foi realizado pelo Governo do Amazonas, por meio do Conselho Estadual de Cultura, com recursos da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo).

(*) Com informações da assessoria

