Valentina Coimbra se despede do item Sinhazinha da Fazenda do Garantido

A paraense Valentina Coimbra se despediu do cargo de Sinhazinha da Fazenda do Boi Garantido neste sábado (5), em nota divulgada em suas redes sociais.

Gabaritada no item 7, Valentina defendia o posto desde 2020. Em sua carta de despedida, ela ressalta que este momento é a finalização de um ciclo em sua vida e carreira.

“Essa decisão foi tomada com serenidade, respeitando o meu tempo e os novos caminhos que se abrem, pois este é o ano em que concluo minha graduação e, como eu já havia previsto, um ciclo precisava se encerrar para que outro se iniciasse com plenitude na minha vida profissional. Tudo foi decidido com respeito, diálogo e alinhamento entre mim, item, e a gestão do nosso Boi Garantido, para que essa transição ocorresse da forma mais bonita e digna possível, como a história que o item Sinhazinha merece”, diz.

O Boi Garantido também prestou homenagem à artista por meio de uma publicação nas redes sociais.

“Em suas últimas apresentações no Bumbódromo, Valentina se despediu gabaritada, em grande estilo, coroando uma trajetória brilhante. Mais que uma campeã, ela foi uma revolucionária: bailarina profissional, suas coreografias ousadas, presença cênica arrebatadora e suas indumentárias inovadoras elevaram o Item 07 a novos patamares estéticos e técnicos”.

A despedida oficial aos olhos da nação vermelha e branca deverá ocorrer neste sábado, na Festa da Vitória do Garantido, que ocorrerá no Sambódromo de Manaus. A entrada do evento é gratuita.

