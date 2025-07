Festival São João agita Zona Leste de Manaus

O “Festival Cultural São João na Zona Leste” começou neste final de semana, promovido pelo Instituto Cultural de Desporto e Lazer do Estado do Amazonas (ICDLAM), com apoio da Prefeitura de Manaus.

Com entrada gratuita, o evento ocorre de quinta a domingo, até o dia 20 de julho, no Campo da Liga do São José I, no bairro São José Operário.

O local conta com estrutura completa: palco, som, iluminação, painéis de LED, tablados, banheiros químicos, tendas, espaço gastronômico e área kids.

Valorização

O festival valoriza artistas locais, promove a inclusão cultural e movimenta a economia da zona Leste. A proposta é oferecer lazer acessível às famílias da região.

Durante toda a programação, a Manauscult realiza fiscalização e monitoramento, garantindo a boa execução do projeto, a segurança do público e o uso adequado dos recursos públicos.

“A Manauscult tem como missão promover e democratizar o acesso à cultura, especialmente nas áreas mais periféricas. Estar presente com apoio e fiscalização em eventos como o ‘São João da Zona Leste’ é garantir que a cultura chegue onde mais precisa estar: perto do povo”, destacou o diretor-presidente da Manauscult, Jender Lobato.

Moradora do bairro São José, Fernanda Luiza comemorou a iniciativa:

“É muito bom ver esse tipo de evento acontecer aqui. A gente se sente valorizado, nossas crianças têm lazer, a família se diverte, e ainda movimenta a economia local. Parabéns à Manauscult e a todos os envolvidos”, disse.

A ação é fruto da parceria entre Manauscult e ICDLAM, por meio de emenda parlamentar, com foco em descentralizar as políticas públicas culturais e gerar impacto social positivo.

(*) Com informações da assessoria

