Leão arranca braço de mulher em zoológico na Austrália

Mulher de 50 anos acompanhava cuidadores há 20 anos no zoológico Darling Downs

Uma mulher de 50 anos ficou gravemente ferida após ser atacada por um leão no “centro carnívoro” do zoológico Darling Downs, em Queensland, Austrália. O ataque ocorreu na manhã deste domingo (6), horário local, enquanto ela acompanhava o trabalho da equipe de cuidadores — uma atividade que realizava com frequência há cerca de 20 anos.

Segundo o zoológico, a vítima é conhecida da equipe e possuía familiaridade com os protocolos de segurança envolvendo animais potencialmente perigosos. O ataque foi classificado como “inexplicável” pela administração. De acordo com o jornal The Sun, a mulher teria perdido um dos braços.

“Isso é algo que ela fez muitas e muitas vezes nos últimos 20 anos. Ela conhece bem os protocolos de segurança. Inexplicavelmente, em um momento, o animal a agarrou pelo braço e causou ferimentos graves. Em nenhum momento o leão saiu de seu recinto, e não houve risco para funcionários ou visitantes”, informou o zoológico em nota.

Equipes de emergência foram acionadas e levaram a mulher ao hospital Princesa Alexandra, em Brisbane. Segundo autoridades locais, seu estado de saúde é estável.

Investigação

A Polícia de Queensland e o setor de Saúde e Segurança no Trabalho investigam o caso. O zoológico informou que mais detalhes serão divulgados após o depoimento da vítima.

Inicialmente, o Darling Downs anunciou que fecharia temporariamente, mas, após reuniões com a equipe e a família da mulher, decidiu reabrir no dia seguinte ao incidente.

Diante da repercussão, o zoológico divulgou novo comunicado para esclarecer que a mulher não era funcionária nem cuidadora oficial da instituição. Também negou que o leão estivesse sob estresse ou influenciado por fatores como o nascimento recente de filhotes. A direção garantiu ainda que o animal não será sacrificado ou punido.

As investigações continuam, e o zoológico afirmou estar colaborando com as autoridades.

