Pescador fisga piraíba de 2 metros após 50 minutos de luta

Peixe foi capturado no Rio Araguaia, em Goiás, por Caiuã Carvalho, que atua como guia de pesca e defende a preservação do rio

Durante uma pescaria no último domingo (29), no Rio Araguaia, em Luiz Alves (GO), o pescador e guia profissional Caiuã Carvalho, de 27 anos, fisgou uma piraíba de 2,06 metros e cerca de 120 kg. A captura exigiu esforço: Caiuã lutou por aproximadamente 50 minutos até conseguir registrar uma foto com o peixe.

“Foi tirado na melhor hora possível, pegando um belo pôr do sol que o Rio Araguaia sempre nos propõe”, afirmou o guia.

Experiência na pesca começou cedo

Caiuã atua como guia de pesca desde os 15 anos. Segundo ele, este foi o maior peixe que já conseguiu capturar.

“Já peguei outras piraíbas de 2 metros, 1 metro e 20. Cada peixe que eu pego com meus clientes são emoções totalmente diferentes que só quem pesca entende o que falo”, disse.

Preservação do rio é prioridade

Além da pesca, Caiuã reforçou a importância da preservação ambiental do Rio Araguaia, destacando que cuidar do local é fundamental para garantir que outras pessoas vivenciem experiências semelhantes.

“Amo esse lugar, amo o que faço, nasci pra isso. A preservação do rio é essencial para que mais amantes da pesca possam ter essa experiência”. *Com informações da CNN Leia mais: Menino de 7 anos desaparece durante pescaria no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱