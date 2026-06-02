MISTÉRIO NO CÉU

Mayk Leão relatou sons estranhos, animais agitados e registrou luzes misteriosas próximas ao sítio onde mora

O influenciador digital Mayk Leão viralizou nas redes sociais após divulgar vídeos de um suposto objeto voador não identificado (OVNI) sobrevoando uma área próxima ao sítio onde mora, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).

Segundo Mayk, os acontecimentos começaram ainda durante o dia. Inicialmente, ele percebeu os animais da propriedade agitados. Em seguida, encontrou parte da cerca elétrica derrubada. Além disso, relatou ter ouvido barulhos estranhos nas proximidades do sítio.

“Gente, tem algo aqui. Senhor. Meu Deus, o que é isso”, afirmou o influenciador em uma das gravações publicadas nos stories.

Luzes misteriosas no céu

Já durante a noite, Mayk utilizou a câmera do celular para filmar uma área de mata próxima à propriedade. Nas imagens, é possível observar luzes coloridas e oscilantes no céu.

Pouco depois, ele afirmou ter avistado um segundo objeto luminoso. Segundo o relato, a estrutura seria maior e apresentava luzes vermelhas.

Além disso, o influenciador disse que o objeto permaneceu parado sobre um rio por cerca de 20 minutos antes de desaparecer.

“Ele ficou parado no rio. É uma área fechada, de mata. Não tem nada ali”, relatou.

Posteriormente, Mayk afirmou que o objeto teria passado sobre a casa dele. Por isso, decidiu fazer um desenho da estrutura e compartilhar o esboço nas redes sociais.

Caso repercute na internet

Após publicar os vídeos, o influenciador passou a receber milhares de comentários de internautas e entusiastas da ufologia. Como resultado, as imagens rapidamente se espalharam por diferentes plataformas.

Enquanto alguns usuários acreditam que o registro possa indicar a presença de um OVNI, outros defendem explicações mais convencionais para o fenômeno.

No entanto, até o momento, nenhuma autoridade confirmou a origem ou a natureza dos objetos registrados. Dessa forma, o caso continua cercado de especulações e debates nas redes sociais.

Veja vídeo:

Influenciador Mayk Leão afirma ter testemunhado suposto OVNI no Paraná pic.twitter.com/ulb33yCpen — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 2, 2026

Leia mais:

Casa Branca lança site ‘aliens.gov’ com frase sobre alienígenas e foco na imigração ilegal