Tragédia

Van que transportava alunos de colégio militar bateu na traseira de uma carreta carregada de gado na GO-518.

Sanclerlândia (GO) – Um grave acidente com van escolar em Goiás deixou cinco estudantes mortos e oito feridos na noite de segunda-feira (1º), na rodovia GO-518, entre os municípios de Buriti de Goiás e Córrego do Ouro.

As vítimas eram alunos do Colégio Estadual da Polícia Militar 5 de Janeiro e estavam em uma van escolar que colidiu na traseira de uma carreta carregada de gado.

Acidente com van escolar em Goiás deixou cinco mortos

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os cinco estudantes morreram ainda no local do acidente. As equipes de resgate encontraram as vítimas presas às ferragens do veículo.

Além disso, outras oito pessoas ficaram feridas. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro e encaminharam os sobreviventes para unidades de saúde em Sanclerlândia.

Até a última atualização, as autoridades não divulgaram o estado de saúde dos feridos.

Polícia investiga causas da colisão

De acordo com os primeiros levantamentos, a van escolar bateu na traseira da carreta, que estava parada na rodovia no momento do acidente.

Logo após a colisão, equipes de segurança isolaram a área para garantir o trabalho dos peritos. Em seguida, a Polícia Científica iniciou os procedimentos para apurar as circunstâncias da tragédia.

Os corpos das cinco vítimas seguiram para o Instituto Médico Legal (IML) de São Luís de Montes Belos.

Colégio militar lamenta morte dos estudantes

Em nota publicada nas redes sociais, o Colégio Estadual da Polícia Militar 5 de Janeiro manifestou profundo pesar pela morte dos alunos.

“A partida tão precoce dessas crianças, que carregavam sonhos, talentos e projetos de vida, deixa um vazio impossível de ser mensurado”, destacou a instituição.

A direção da escola também prestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas e professores afetados pela tragédia.

Prefeitura suspende aulas após tragédia

Em respeito às vítimas, a Prefeitura de Sanclerlândia suspendeu as aulas da rede municipal de ensino nesta terça-feira (2).

A administração municipal informou que a medida busca prestar homenagem aos estudantes e oferecer apoio à comunidade escolar neste momento de luto.

Governador lamenta mortes de estudantes

O governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, também se manifestou sobre o acidente.

“Recebi com muita tristeza a notícia do grave acidente ocorrido na GO-518. Neste momento tão difícil, me solidarizo com os familiares, amigos, professores e toda a comunidade escolar. A partida desses jovens deixa Goiás de luto”, declarou.

A tragédia mobilizou autoridades estaduais e municipais, que acompanham o atendimento às famílias e as investigações sobre as causas do acidente.

Leia mais:

Menino tem perna amputada após ataque de tubarão em Pernambuco