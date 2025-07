Melasma: mitos e verdades sobre esse tema tão incômodo

Se tem uma coisa que movimenta o mercado da beleza no Brasil, é o temido Melasma, extremamente comum em nossa população. Para quem não conhece por nome, Melasma é o nome dado àquelas manchas escuras que aparecem normalmente no rosto, após os 30 anos de idade, e geram desconforto estético.

E antes que se pergunte porque é tão comum aqui, já me antecipo na resposta: o maior risco de incidência é em climas quentes, mulheres e latinas – traduzindo, nós mesmas! É triste, mas ganhamos na tendência dessa loteria.

Como não podemos trocar nossa genética, vamos entender um pouco sobre como acontece o Melasma, principais causas e, o mais importante, o que podemos fazer para melhorar e/ou evitar – ou até mesmo se livrar das manchas (sim, é possível! Mas vamos por partes).

Até muito pouco tempo atrás, só se conhecia o melasma como uma mancha causada por excesso de melanina (pigmento da pele) depositada na mesma região, usualmente causada pela exposição excessiva ao sol ou alguma agressão na pele. Hoje, já se sabe que vai muito além de ser apenas uma mancha. O Melasma é uma inflamação crônica que acontece por diversos desequilíbrios na pele, envolvendo até mesmo a liberação de histamina (aquela mesma substância das alergias) em alguns casos.

Ter esse conhecimento profundo sobre o Melasma ajudou muito na evolução dos tratamentos. Não raro, encontramos pessoas que já fizeram vários procedimentos, utilizaram inúmeros produtos e não viram nenhum ou pouco resultado. E isso criou uma lenda repetida incansavelmente de que não existe forma de remover o Melasma.

De fato, foi assim enquanto não se conhecia o mecanismo de ação de surgimento das manchas. Atualmente, os tratamentos são direcionados, mais acessíveis e muito mais completos. As substâncias disponíveis no mercado, em especial nos últimos anos, trazem tecnologias mais profundas e objetivas para atuar em diferentes alvos ao mesmo tempo, conseguindo diminuir ou bloquear a formação de novas manchas, reduzir e eliminar manchas existentes e, mais ainda, evitar que voltem a surgir.

Mas calma, milagres ainda não existem para isso. É necessário acima de tudo ter disciplina e entender que, além de fazer tratamento, é necessário mudar hábitos. Os tratamentos mais modernos consistem em uso de produtos tópicos (séruns e cremes) e suplementos específicos para reduzir as manchas e sua formação de dentro para fora (são antioxidantes, despigmentantes, minerais e cofatores que modulam a produção de melanina e a resposta inflamatória do processo de formação).

Pode-se ainda associar diversos tipos de procedimentos feitos em consultório por profissional habilitado para acelerar o processo. Mas é necessário observar que Melasma é, principalmente, uma tendência genética e uma resposta inflamatória exagerada do corpo a certas agressões, principalmente à exposição solar excessiva e sem proteção. Ou seja, mesmo que faça todo o procedimento para retirar as manchas, caso siga se expondo ao sol ou a outras fontes de irritação da pele de forma contínua e descontrolada (peelings inadequados, tabagismo, atrito excessivo, etc), as manchas retornarão. Como o sol é o maior dos vilões, responsável por mais de 85% da incidência das manchas, torna-se imperativo o uso de fotoproteção adequada em tempo integral.

Sempre que me perguntam se o Melasma irá voltar, eu lembro que o sol não vai apagar só porque você está com o rosto limpo e belo. Ao contrário, se a pele estiver sensibilizada após o tratamento, a tendência não apenas é retornar como retornar ainda mais intenso, desde a segunda camada da pele, a derme.

Além de todos esses pontos, ainda pode ser causado por desequilíbrios hormonais, principalmente no momento das alterações da fase da menopausa em mulheres, demonstrando a importância do conhecimento global da situação e necessidade de avaliações bioquímicas mais profundas para casos específicos.

Os resultados são muito positivos, mas o tratamento é lento e exige disciplina. Nesse cenário, surgem inúmeros vídeos na internet apresentando receitas caseiras milagrosas. Fica o alerta: muito cuidado com essas receitas, a grande maioria não apenas não melhora nada como pode inclusive piorar e causar queimaduras.

E qual o melhor clareador para Melasma?

A fórmula perfeita existe! Ela só não está pronta. A fórmula perfeita nada mais é do que uma fórmula feita de modo personalizado, para a sua necessidade nesse momento. Assim são as fórmulas manipuladas, feitas para cada necessidade específica, sendo atualizadas sempre que necessário para seguir trazendo resultados positivos.

E você, está satisfeito com sua pele ou precisando de uma fórmula personalizada para tirar manchas?

Natasha Mayer

(*) Natasha Mayer é Farmacêutica, formada pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), pós-graduada em Cosmetologia pela Faculdade Oswaldo Cruz – SP, em Saúde Estética pela Biocursos e em Gestão de Empresas pela Fundação Dom Cabral. Mestre em Engenharia de Produção pela UFAM, CEO da Pharmapele Manaus e presidente da Associação dos Jovens Empresários e Empreendedores do Amazonas (AJE-AM).

