Após 100 encontros com sucuris, influenciador leva mordida rara

O pescador e influenciador Rafael Gandine, de 38 anos, já teve mais de 100 encontros com sucuris na região do assentamento Gleba Nova Esperança, em Jateí (MS), onde mora há 10 anos. Ele registra as aparições frequentes das serpentes em vídeos postados nas redes sociais, onde soma mais de 1 milhão de seguidores.

Segundo Rafael, os encontros acontecem principalmente durante as pescarias, devido à preservação da mata e à grande presença de água na área. Em maio deste ano, ele sofreu uma rara mordida de sucuri ao pisar sem perceber em uma delas. “Fiquei desesperado e com medo. Um dente da cobra ficou preso na minha pele”, relatou ao g1.

O biólogo Henrique Abrahão Charles explicou que mordidas de sucuris são raras e ocorrem apenas como forma de defesa. “Não se trata de um ataque. A sucuri morde para advertir quando se sente ameaçada”, disse.

O assentamento tem cerca de 23 hectares de Mata Atlântica e está em processo de regularização pelo Incra. A presença das sucuris no local é atribuída à conservação do habitat. “A fauna e flora preservadas permitem a existência de um verdadeiro berçário de sucuris”, afirma o especialista.

As sucuris são serpentes solitárias, exceto no período reprodutivo. A sucuri-verde (Eunectes murinus), espécie mais comum no Brasil, pode atingir até 7 metros. Elas são semiaquáticas, evitam contato com humanos e matam suas presas por constrição.

Rafael transformou sua vivência com a natureza em conteúdo digital desde 2015, quando criou um canal no YouTube. “Eu só pesco, cozinho à beira do rio e compartilho esses momentos. As sucuris fazem parte da rotina”, afirma.

Entre os registros mais marcantes do influenciador estão:

🐍 Uma sucuri devorando uma capivara

🌿 Uma serpente camuflada entre folhas

😱 Um bote inesperado

😨 O susto ao ser mordido pela cobra

Mesmo após o incidente, Rafael segue compartilhando suas experiências com os animais e reforça o respeito à natureza como principal regra para a convivência.

(*) Com informações do G1.

Leia mais:

Chihuahua ajuda a salvar dono preso em geleira na Suíça

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱