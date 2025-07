Chihuahua ajuda a salvar dono preso em geleira na Suíça

Um cachorro da raça chihuahua ajudou socorristas a encontrar seu dono após ele cair em uma fenda de geleira, na Suíça. O resgate ocorreu na última sexta-feira (5), na geleira Fee, localizada na comuna de Saas-Fee, no cantão de Valais, sul do país.

De acordo com a empresa de resgate aéreo Air Zermatt, o homem caminhava com seu cão na geleira quando caiu em uma fenda de aproximadamente oito metros de profundidade. O chihuahua permaneceu no local, o que foi essencial para o sucesso do resgate.

O homem conseguiu enviar um pedido de ajuda por um walkie-talkie amador. O sinal foi captado por uma pessoa que alertou os serviços de emergência.

Ajuda

Uma equipe com três socorristas decolou em direção à geleira. No entanto, a localização exata da queda era difícil de identificar devido à extensão da geleira. Foi então que os socorristas avistaram o chihuahua se movimentando na borda da fenda.

“Graças ao comportamento do cão, a equipe conseguiu determinar o local exato do acidente”, informou a Air Zermatt.

Os profissionais fizeram a descida por rapel até o fundo da fenda e conseguiram resgatar o homem com segurança. Ele foi levado ao hospital de Visp, no sudoeste da Suíça, junto com o cão que ajudou a salvar sua vida.

