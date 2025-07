Acampamento cristão confirma morte de 27 meninas em enchente no Texas

O acampamento de verão cristão Camp Mystic, exclusivo para meninas e localizado no Texas, anunciou nesta segunda-feira (7) que 27 meninas e monitoras morreram devido às enchentes provocadas pelas fortes chuvas de sexta-feira (4). A administração do acampamento não informou quantas vítimas eram crianças e quantas eram monitoras. Dez meninas e uma monitora ainda estão desaparecidas.

Com isso, o total de mortes no estado subiu para 82 até a madrugada desta segunda-feira, segundo autoridades locais. Outras 41 pessoas continuam desaparecidas em todo o Texas, e as autoridades acreditam que esse número pode aumentar nas próximas horas.

Enchente

As enchentes foram provocadas pelo transbordamento do Rio Guadalupe, que atravessa vários condados texanos. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS), o nível do rio subiu cerca de 9 metros em apenas duas horas, devido ao alto volume de chuva na madrugada de sexta-feira.

A região mais afetada foi justamente a que fica ao redor do Rio Guadalupe. Segundo as autoridades, o Camp Mystic foi completamente destruído pelas enchentes. Desde então, familiares das alunas e voluntários têm ajudado as equipes de resgate na busca pelos desaparecidos.

O NWS alertou para o risco de novas enchentes nesta segunda-feira, com previsão de mais chuvas até terça-feira (8). As buscas continuam, mesmo com a possibilidade de novas tempestades. O governo classificou o episódio como uma das piores inundações da história recente do estado.

