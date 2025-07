UEA abre inscrições para especialização em Engenharia de Sistemas Mecatrônicos 4.0

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está com inscrições abertas até o dia 6 de agosto para o curso de especialização em Engenharia de Sistemas Mecatrônicos 4.0, voltado à qualificação de profissionais interessados em tecnologias integradas à Indústria 4.0. Serão ofertadas 40 vagas, com aulas presenciais na Escola Superior de Tecnologia (EST), localizada na avenida Darcy Vargas, 1.200, bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus.

Qualificação para o futuro da indústria

Com carga horária total de 450 horas, distribuídas em 16 meses, o curso busca capacitar engenheiros e profissionais de áreas correlatas para projetar, implementar e atualizar sistemas mecatrônicos inteligentes, utilizando conhecimentos avançados em automação, computação, robótica e fabricação digital.

Quem pode participar?

Podem se inscrever profissionais com diploma de curso superior reconhecido pelo MEC nas áreas de:

Engenharia Mecatrônica

Engenharia Elétrica

Engenharia Eletrônica

Engenharia Mecânica

Engenharia da Computação

Áreas afins

Como se inscrever

As inscrições são realizadas exclusivamente pelo e-mail:

📩 [email protected]

O candidato deve enviar o formulário preenchido e documentos obrigatórios em formato PDF. A seleção será feita por análise do histórico escolar, currículo e experiência profissional. Em caso de empate, será considerado o candidato de maior idade.

O resultado final será divulgado no dia 15 de agosto de 2025, no site oficial da UEA.

🔗 Clique aqui para acessar o edital completo

Estrutura curricular voltada à Indústria 4.0

O curso contempla 15 disciplinas com abordagem prática e multidisciplinar, alinhadas às demandas do setor produtivo contemporâneo. Entre os temas abordados estão:

Programação e Integração de Sistemas

Robótica Avançada

Internet das Coisas (IoT)

Big Data Analytics

Realidade Aumentada e Mista

Inteligência Artificial

Manufatura Aditiva

