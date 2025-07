Menor preço da gasolina em Manaus é de R$ 7,08, aponta Procon

O menor preço da gasolina comum em Manaus foi de R$ 7,08, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (7) pela Prefeitura de Manaus, por meio do Procon Manaus. A pesquisa quinzenal abrangeu 40 postos de combustíveis nas diferentes zonas da capital amazonense.

Além da gasolina comum, o menor preço encontrado da gasolina aditivada foi de R$ 7,09, etanol hidratado por R$ 5,47, diesel comum a R$ 6,49, e o diesel S10 (aditivado) também a R$ 6,49.

Levantamento fortalece a transparência

A ação é respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e visa promover a livre concorrência, combater práticas abusivas e incentivar o consumo consciente por parte da população.

Segundo a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, a divulgação periódica dos preços ajuda os consumidores a fazerem escolhas mais econômicas:

“Com informações atualizadas, conseguimos orientar a população sobre onde estão os preços mais vantajosos e, ao mesmo tempo, promover maior transparência e equilíbrio no mercado local”, afirmou.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa foi realizada com amostragem probabilística, permitindo a generalização dos dados para toda a rede de postos da cidade. A Divisão de Fiscalização do Procon Manaus é a responsável pela coleta e análise dos preços, com cobertura completa de todas as zonas da capital.

O estudo avaliou cinco tipos de combustíveis:

Gasolina comum

Gasolina aditivada

Etanol hidratado

Diesel comum (não aditivado)

Diesel S10 (aditivado)

Confira a pesquisa

