Homem morre após ser sugado por turbina de avião na Itália

Um homem morreu na manhã desta terça-feira (8), ao ser sugado pela turbina de um avião no aeroporto de Orio al Serio, na província de Bérgamo, região da Lombardia, Itália.

De acordo com as autoridades, a vítima não era funcionário do aeroporto nem passageiro de qualquer voo. As investigações iniciais indicam que ele invadiu a pista com a intenção de cometer suicídio.

Incidente

O incidente envolveu um Airbus A319 da companhia aérea Volotea, que se preparava para decolar com destino às Astúrias, na Espanha. O embarque dos passageiros já havia sido concluído, e a aeronave estava em movimentação na pista quando tudo ocorreu.

O homem teria corrido em direção ao avião e, mesmo perseguido por policiais, não pôde ser contido a tempo. Ele acabou sendo sugado por uma das turbinas da aeronave.

Após o ocorrido, o tráfego aéreo foi suspenso por algumas horas, mas já foi normalizado.

As autoridades confirmaram que a vítima não tinha qualquer vínculo com o aeroporto ou com as companhias aéreas que operam no local.

Atenção: procure ajuda especializada

Se você estiver enfrentando pensamentos suicidas, procure ajuda. O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece atendimento gratuito, sigiloso e 24 horas, inclusive aos fins de semana e feriados.

Você pode entrar em contato pelo telefone 188, ou pelo site cvv.org.br, via chat, e-mail ou presencialmente em um dos postos de atendimento.

(*) Com informações do UOL

