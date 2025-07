Homem é encontrado morto no Japiim, em Manaus

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto em via pública na manhã desta quarta-feira (9), no Conjunto Manaus 2000, bairro Distrito Industrial 1, Zona Sul da capital amazonense.

A vítima apresentava ferimentos na região da cabeça e havia sangue ao redor do corpo. O homem vestia apenas uma bermuda preta. Durante a perícia no local, os profissionais não localizaram a arma utilizada no crime.

O corpo foi descoberto por moradores da área, que acionaram as autoridades. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias da morte, que será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo, identificar a vítima e determinar oficialmente a causa da morte.

