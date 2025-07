Vídeo mostra amigos sendo sequestrados em Manaus antes de um deles ser morto

Imagens registraram o momento em que as vítimas foram forçadas a entrar no carro dos criminosos no bairro Novo Aleixo.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que Davi Renan Cavalcante da Silva e um homem conhecido como “Vagner” foram sequestrados por criminosos na noite de segunda-feira (7), na rua Juazeirinho com Itaquara, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. Os amigos foram encontrados no bairro Nova Cidade, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (8), baleados. Davi morreu no local.

Nas imagens, é possível ver quando os dois são rendidos e forçados a entrar no carro. O vídeo tem circulado nas redes sociais e deve ser analisado pela polícia.

Horas após o sequestro, os dois foram encontrados com marcas de tiros na Travessa da Benção, comunidade João Paulo, no bairro Nova Cidade. Davi não resistiu e morreu no local

Vagner foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso. Até o momento, ninguém foi preso e a motivação ainda é desconhecida.

