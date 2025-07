Ex-gerente é preso após se passar por mulher e aplicar golpe em loja de Manaus

Suspeito aplicou fraude de R$ 7,6 mil com comprovante falso e foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Manaus

Bruno Santos de Oliveira, 40 anos, foi preso em flagrante, suspeito de aplicar o golpe do comprovante falso para obter mercadorias de forma fraudulenta. A prisão ocorreu na quarta-feira (9), na Zona Centro-Sul de Manaus. O prejuízo à loja foi de R$ 7,6 mil.

Golpe aplicado com identidade falsa

Segundo a delegada Deborah Barreiros, titular do 16° DIP, Bruno já havia atuado como gerente na loja vítima, localizada em um shopping da Zona Centro-Sul. No dia do crime, ele fingiu ser uma mulher e solicitou garrafas térmicas por meio da rede social da empresa.

“No momento da negociação, o homem apresentou comprovantes adulterados de pagamento e, acreditando na veracidade da transação, o vendedor autorizou a entrega dos itens”, explicou a delegada.

Prisão em flagrante e confissão

Após identificar o golpe, a loja denunciou o caso ao 16° DIP. A equipe policial passou a monitorar o suspeito, que foi localizado na avenida Max Teixeira, quando tentava revender parte da mercadoria.

“Ele foi localizado no momento em que tentava revender parte da mercadoria obtida ilicitamente. Em interrogatório, o infrator confessou o delito”, disse Barreiros.

Produtos recuperados e investigação em andamento

A Polícia Civil recuperou todos os produtos, avaliados em R$ 7,6 mil, e os devolveu à loja. As investigações continuam para apurar a possível participação do suspeito em outros golpes semelhantes e identificar novas vítimas.

“As investigações seguem em andamento para apurar a participação do autor em outros casos semelhantes e identificar possíveis outras vítimas”, concluiu a delegada.

Suspeito responderá por estelionato

Bruno Santos de Oliveira foi autuado por estelionato mediante fraude eletrônica e permanece à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

