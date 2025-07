Você viu esse homem? Ele é procurado por aplicar golpes contra idosos em Iranduba

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está à procura de Marcelo Ferreira Rodrigues, suspeito de integrar um grupo criminoso responsável por aplicar golpes em idosos no município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus. Ele é o único foragido da organização, que já teve duas integrantes presas.

A população pode ajudar nas buscas repassando qualquer informação sobre o paradeiro de Marcelo pelos números (92) 99519-2173 (31ª DIP) ou 181 (Disque-Denúncia da SSP-AM). O sigilo é garantido.

Golpes com falsos negócios

Segundo a PC-AM, o grupo atraía as vítimas com falsas promessas de lucros em negócios de locação, venda e arrendamento de terrenos. A estratégia consistia em conquistar a confiança, especialmente de pessoas idosas, para obter dados pessoais, realizar empréstimos fraudulentos e até revender bens em nome das vítimas.

Durante a operação, os policiais civis da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba cumpriram mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra Rejane de Oliveira Marinho, de 52 anos, apontada como contadora do grupo. Ela foi presa e teve o celular apreendido para análise, o que pode revelar novas vítimas ou cúmplices.

A outra integrante já presa foi identificada como Analu Filardi Rodrigues.

Crimes e procedimentos

Rejane Marinho vai responder por associação criminosa, estelionato e estelionato contra idosos. Ela será submetida à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

A PC-AM alerta a população, especialmente os idosos, a redobrar a atenção com propostas de negócios fáceis e promessas de lucros acima do comum. Golpes como esses têm sido recorrentes em diversos municípios do interior.

Leia mais:

Homem procurado por roubo no Petrópolis é preso em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱