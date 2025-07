Haddad culpa aliados de Bolsonaro por tarifa dos EUA

Ministro cita tiro no pé e afirma não existir espaço para o que chamou de 'vassalagem'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuiu a decisão do governo dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a uma articulação política de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo Haddad, tanto o ex-mandatário quanto sua família estariam “conspirando contra os interesses do Brasil”.

A declaração foi feita nesta quinta-feira (10) durante entrevista a mídias independentes reunidas pelo Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé.

A crítica de Haddad ocorre após o presidente dos EUA, Donald Trump, enviar uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na qual afirma que há uma “caça às bruxas” no Brasil, ao defender Bolsonaro.

Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) em um processo que investiga uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Ele responde por cinco crimes no caso.

Postura

Após o anúncio da tarifa, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), culpou Lula pela medida adotada por Trump. Para Haddad, a declaração é um “tiro no pé”, pois a taxação atinge diretamente setores importantes da economia paulista, como a indústria aeronáutica.

Durante a entrevista, Haddad também criticou a postura de Tarcísio e classificou a atitude como “vassalagem” diante da decisão do governo norte-americano.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Brasil responderá tarifaço dos EUA com lei de reciprocidade, diz Lula

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱