Bolsonaro diz que censura e perseguição levaram à reação dos EUA sobre taxação

Bolsonaro reagiu à nova tarifa dos EUA e criticou afastamento do Brasil de compromissos com liberdade e democracia.

O ex-presidente Jair Bolsonaro se pronunciou nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (10), após o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados ao território norte-americano.

Na publicação, Bolsonaro afirmou ter recebido a notícia com senso de responsabilidade e demonstrou respeito ao governo norte-americano. Ele destacou que a medida é consequência do que considera um afastamento do Brasil de seus “compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram a relação com o mundo livre”.

“Isso jamais teria acontecido sob o meu governo”, declarou Bolsonaro.

Em tom de crítica, o ex-presidente brasileiro afirmou que o país está entrando em um processo de isolamento internacional e que o episódio reflete um cenário de perseguição política interna.

“Essa caça às bruxas — termo usado pelo próprio presidente Trump — não é apenas contra mim. É contra milhões de brasileiros que lutam por liberdade e se recusam a viver sob a sombra do autoritarismo”, disse.

Bolsonaro ainda pediu aos Poderes da República que atuem com urgência para resgatar a “normalidade institucional”, alertando que “a escalada de abusos, censura e perseguição política precisa parar”.

