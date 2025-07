Boi Caprichoso encanta público no Festival do Folclore de Curuçá

O Boi Caprichoso emocionou o público na noite de sexta-feira (11) durante a abertura da 47ª edição do Festival do Folclore de Curuçá, no nordeste do Pará. Convidado pela Prefeitura do município, o boi de Parintins apresentou um espetáculo completo com todos os seus itens oficiais, exaltando a força da cultura amazônica por meio de beleza cênica, música e emoção.

Espetáculo foi o mais esperado da primeira noite

A apresentação do Caprichoso foi um dos momentos mais aguardados da primeira noite da festa, que segue até domingo (13), reunindo cordões de pássaros, quadrilhas, grupos de carimbó e outras expressões da cultura popular paraense. A organização espera receber cerca de 60 mil pessoas durante os três dias de programação.

Reconhecimento cultural amazônico

Para Edwan Oliveira, diretor artístico do Boi Caprichoso, o convite de Curuçá representa um reconhecimento da trajetória e do valor cultural do boi azul.

“O Boi Caprichoso representou, na noite de ontem, a grandiosidade da cultura amazônica no Festival do Folclore, na cidade de Curuçá. O convite da prefeitura do município é o reconhecimento à importância do Caprichoso no contexto cultural do estado do Amazonas e do Brasil”, afirmou Edwan.

Parceria entre os povos amazônicos

O vice-prefeito de Curuçá, Vanerson Garcia, agradeceu a participação e reforçou os laços entre os estados da região Norte.

“A prefeitura fez questão de convidar o Boi Caprichoso, que é símbolo da cultura folclórica amazônica no estado e no Brasil, para mostrar um pouco da emoção que transmitem no estado do Amazonas. Vocês têm super fãs aqui, então sejam sempre bem-vindos.”

Tradição e celebração cultural

Curuçá, conhecida como a “Terra do Folclore Paraense”, vive um clima de festa durante todo o mês de julho. O Festival do Folclore é o maior evento popular da cidade, ficando atrás apenas do carnaval em tamanho e impacto.

A participação do Caprichoso reforça a união entre os povos da Amazônia e exalta a riqueza da diversidade cultural brasileira em uma celebração de cores, sons e tradições.

