Caprichoso vence desafio de doação de sangue

O Boi-Bumbá Caprichoso venceu a campanha Junho Azul e Vermelho 2025, promovida pela Fundação Hemoam, que mobilizou torcedores dos bois de Parintins para a doação de sangue. A torcida azulada respondeu com força: 55% do total de doações foram atribuídas ao Caprichoso, garantindo o título simbólico da ação solidária.

Mais de seis mil doadores participaram da campanha

Ao longo do mês de junho, mais de 6 mil pessoas compareceram ao Hemoam para doar sangue. O Boi Garantido ficou com 45% das doações, numa disputa equilibrada que, segundo os organizadores, beneficiou principalmente os pacientes que dependem de transfusões.

“A gente agradece às duas nações que fizeram bonito mais uma vez este ano e ajudaram a salvar muitas vidas. Com certeza quem mais ganhou foram as pessoas que receberam esse sangue doado”, declarou a diretora-presidente do Hemoam, Socorro Sampaio.

Desafio mobilizou torcidas com apoio dos bumbás

O desafio foi lançado no dia 4 de junho, com uma apresentação especial dos dois bois no auditório da Fundação Hemoam. Na ocasião, artistas do Caprichoso e Garantido incentivaram as torcidas a participarem da campanha, destacando a importância do ato de doar sangue.

Leia mais: Feira indígena movimenta R$ 950 mil no Festival de Parintins 2025

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱