Ambev abre vagas de emprego no Amazonas e em 20 estados

Manaus (AM) – A Ambev está com 270 vagas de emprego abertas em todo o Brasil, e o Amazonas está entre os estados contemplados. As oportunidades abrangem diferentes níveis de experiência e áreas de atuação, reforçando o movimento de expansão da companhia e o compromisso com a geração de empregos no país.

As vagas estão distribuídas em 21 estados brasileiros, incluindo São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Pará e Amazonas, além do Distrito Federal.

Compromisso com o crescimento regional

Os investimentos da Ambev ultrapassaram R$ 10 bilhões nos últimos três anos. Só em 2024, a empresa anunciou R$ 180 milhões para uma nova linha de produção em Goiás. Embora a expansão mais recente tenha ocorrido fora da região Norte, o Amazonas segue contemplado nas iniciativas de recrutamento, ampliando as possibilidades para profissionais locais.

A companhia busca desde jovens em início de carreira até especialistas, incentivando a diversidade de perfis e a formação de líderes. A Ambev foi eleita pela Brasil Júnior como a empresa mais desejada para se trabalhar.

Onde se inscrever?

Os interessados podem conferir as vagas abertas e se candidatar diretamente pelo site oficial da Ambev, acessando a aba “Carreiras”. As posições incluem áreas como:

Logística

Vendas

Tecnologia

Produção

Recursos Humanos

Destaque para o Amazonas

A presença do Amazonas entre os estados com vagas abertas representa mais uma oportunidade de inclusão regional e geração de renda local. A empresa segue investindo no fortalecimento da sua cadeia produtiva em todo o Brasil, e a região Norte ganha visibilidade com essas ações.

