Passageira é agredida após reclamar de cheiro de cigarro em corrida

Um motorista de aplicativo agrediu uma passageira durante uma corrida em Taguatinga (DF), na noite da última quinta-feira (10). As imagens mostram o condutor saindo do veículo e desferindo socos contra uma jovem de 23 anos, que caiu no chão após as agressões. A namorada da vítima, de 20 anos, presenciou toda a cena.

O caso foi registrado na 17ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) como lesão corporal e injúria preconceituosa por gênero. A vítima precisou passar por exame no Instituto Médico Legal (IML).

Violência

Segundo o relato da jovem, ela e a namorada solicitaram o transporte para ir de sua residência, em Taguatinga, até a casa da madrinha, no Park Way, onde iriam passar a noite para acompanhar o avô da vítima, que passaria por uma cirurgia no dia seguinte. No entanto, o trajeto, que seria curto, terminou em agressão. O motorista, identificado apenas como Michel, está sendo procurado para prestar depoimento à polícia.

De acordo com as passageiras, ao entrarem no carro, notaram um forte cheiro de cigarro. Além disso, o ar-condicionado estava em potência alta com os vidros fechados, o que as incomodou. “Pedi para ele diminuir o ar, porque estava muito frio”, contou a namorada da vítima. A passageira então abriu levemente o vidro, por conta do cheiro, mas o motorista se irritou. “Ele disse que o carro era dele e que não poderíamos abrir o vidro.”

Logo após, o motorista abriu todos os vidros e seguiu discutindo. “Ele falou: ‘Então vocês querem vidro aberto? Vai todo mundo de vidro aberto’ e baixou todos os vidros do carro”, relatou a jovem.

Já nas proximidades do restaurante Mangut, as duas decidiram cancelar a corrida e pediram para descer. O motorista concordou e afirmou que ele mesmo faria o cancelamento. No entanto, ao saírem do veículo, perceberam que a corrida ainda estava ativa no aplicativo, o que impedia que solicitassem outro carro. Elas voltaram ao veículo e bateram no vidro, pedindo que ele encerrasse a viagem.

O motorista se recusou a abrir a porta e passou a ofender as jovens, utilizando termos como “retardada”, “burra” e afirmando que “elas não sabiam ler”. Segundo o casal, o comportamento agressivo teria se intensificado ao perceber que eram namoradas.

Ao tentarem se afastar, o motorista saiu do carro, correu em direção às duas e agrediu fisicamente a jovem de 23 anos, derrubando-a no chão e quebrando seu celular. A cena foi registrada por uma câmera de segurança de uma distribuidora próxima. “Quando a gente virou as costas pra sair, ele veio correndo e sentou a porrada nela”, relatou a namorada.

Até o momento, o motorista ainda não foi localizado para prestar esclarecimentos ou apresentar sua versão dos fatos. O espaço segue aberto para manifestação.

O que diz a Uber

A Uber informou que lamenta o ocorrido, considerou o uso de violência inaceitável e baniu o motorista da plataforma. Leia a nota completa:

“A Uber lamenta o ocorrido e considera inaceitável o uso de violência. Esperamos que motoristas parceiros e usuários não se envolvam em brigas ou discussões e que entrem em contato imediatamente com as autoridades policiais sempre que se sentirem ameaçados. O motorista teve a conta banida da plataforma. A Uber se coloca à disposição para colaborar com as autoridades no curso das investigações, nos termos da lei. Todas as viagens na plataforma são cobertas por um seguro, que foi oferecido para a usuária. Além disso, em parceria com o MeToo, a Uber conta com um canal de suporte psicológico que também foi disponibilizado.”

(*) Com informações do Metrópoles

