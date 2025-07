Motociclista e passageira ficam feridos após atropelar cachorro em Manaus

Um motociclista de aplicativo e sua passageira ficaram feridos após colidirem com um cachorro na noite desta quinta-feira (3), na alameda Alphaville, localizada no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. O animal não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o motociclista perdeu o controle do veículo ao atropelar o cachorro, que atravessava a via próximo a uma faixa de pedestres. Com o impacto, o casal foi arremessado ao solo.

As vítimas foram socorridas e atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros cuidados ainda no local do acidente. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Leia mais:

Motociclista fica ferido após atropelamento na Torquato Tapajós

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱