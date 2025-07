Barco da Bienal das Amazônias chega a Manaus com oficinas e arte

A Bienal das Amazônias Sobre as Águas atracou em Manaus (AM) para nove dias de programações culturais e pedagógicas que celebram os saberes da Amazônia. Com curadoria de Keyna Eleison, diretora de Conteúdo e Pesquisa do Instituto Bienal das Amazônias, o projeto promove oficinas gratuitas de colagem, contação de histórias, teatro, cartografia e culinária no Porto da Feira da Banana. A visitação ao barco-obra de arte é gratuita e começou neste domingo (13), às 10h.

Há mais de dois meses, o ferryboat criado pelo artista boliviano Freddy Mamani partiu de Belém (PA) para navegar pelos rios amazônicos com a missão de promover encontros e difundir arte, cultura e educação. O barco já passou por Marabá (PA), Tucuruí (PA), Cametá (PA), Santarém (PA), Óbidos (PA), Oriximiná (PA), Juruti (PA), Parintins (AM), Itacoatiara (AM) e Iranduba (AM). A Bienal das Amazônias Sobre as Águas tem patrocínio master do Nubank e do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Em Manaus, o barco chega durante o mês de férias escolares com atividades pedagógicas voltadas a toda a família. O Ateliê Sobre as Águas inicia a programação nesta segunda-feira (14) com a oficina de colagem “Recortar e colar com as águas”. Os arte-educadores convidam os visitantes a criar a partir das próprias observações e experiências ao se conectar com a obra de Mamani.

Na terça-feira (15), o Ateliê vira espaço para quem gosta de contar histórias, com a atividade “Tecendo memórias sobre as águas”, onde o público compartilha vivências ligadas aos rios amazônicos. Já na sexta-feira (18), a oficina de teatro “Corpo em movimento com as águas” propõe uma imersão cênica e corporal.

No sábado (19), os educadores conduzem a oficina “Cartografia afetiva sobre as águas”, na qual os participantes aprendem a mapear memórias, sensações e histórias inspiradas pelos rios e pelo barco. As oficinas começam às 16h, com vagas limitadas. Para participar, basta chegar com antecedência. Crianças devem estar acompanhadas de um responsável.

Um dos destaques da programação é a oficina de culinária “Cozinha Criativa”, marcada para o domingo (20), às 10h, com a Chef Marilene Melo. A aula oferece uma experiência sensorial que valoriza a sofisticação da simplicidade na culinária brasileira, misturando ingredientes regionais e técnicas que despertam sentidos e memórias.

Natural da ilha do Marajó (PA), Marilene construiu carreira em Manaus, onde encontrou na gastronomia uma forma de expressar cuidado e afeto. “Destaco minha habilidade em combinar técnicas tradicionais com as culinárias contemporâneas, criando pratos que celebram a rica gastronomia amazônica e o amor em cuidar de pessoas. Ser um chefe de cozinha no Grupo Engenho exige habilidades culinárias excepcionais, além de liderança e gestão. Fui moldada com o desejo profissional de combinar paixão pela gastronomia com a habilidade de liderar equipe e amar o que se faz”, afirma.

Durante o período da bienal, o barco também recebe grupos escolares, universitários e de ONGs para visitas mediadas conduzidas pelos arte-educadores. Para agendar a visita, é necessário preencher o formulário on-line. O prazo para retorno é de até 48h.

📌 Agendamento de grupos:

Formulário para grupos

Formulário para professores com turmas

O barco da Bienal das Amazônias Sobre as Águas está atracado no Porto da Feira da Banana, na Av. Lourenço da Silva Braga. A visitação gratuita vai até segunda-feira (21), das 10h às 12h (última entrada às 11h30) e das 14h às 19h (última entrada às 18h30), no horário local.

Acompanhe a programação completa no site www.bienalamazonias.org.br ou no Instagram @bienalsobreasaguas.

Leia mais

Barco-obra de arte da ‘Bienal das Amazônias’ chega a Iranduba

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱