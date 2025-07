Floresta vira galeria viva para alertar sobre preservação da Amazônia

Evento projeta arte urbana nas copas das árvores do Rio Negro e terá mostra no MUSA em agosto

A floresta amazônica virou uma galeria a céu aberto no “Projeta Amazônia: Arte, Tecnologia e Preservação da Floresta”, realizado no último fim de semana às margens do Rio Negro. Com projeções de arte urbana diretamente nas copas das árvores, o evento uniu vídeo mapping, tecnologia e educação ambiental para alertar sobre a importância da preservação.

Projeto nasceu como reação às queimadas na Amazônia

Idealizado pelos artistas Chico 1304 e Alessandro Hipz durante os incêndios de 2022, o projeto transformou indignação em arte e engajamento. O objetivo é usar a linguagem visual para sensibilizar o público sobre a urgência da preservação da floresta.

“A arte como ferramenta pedagógica é crucial para despertar a consciência ambiental, seja nas escolas ou nas redes sociais”, afirma Hipz, que assina a curadoria ao lado de Chico 1304.

Foto: Divulgação

A segunda edição reuniu nomes reconhecidos da arte urbana local: Adonay Garcia, Wɨra Tini, Thaisis, Mia Montreal, além dos idealizadores. Cada artista apresentou uma obra autoral com o tema comum de exaltar a Amazônia.

As projeções foram feitas a partir de um barco, que serviu como base para equipamentos e registro audiovisual. As imagens ganharam vida nas copas das árvores, criando um espetáculo que conecta arte, tecnologia e natureza.

Obras estarão no Museu da Amazônia em agosto

Foto: Divulgação

A exposição “Projeta Amazônia” chega ao Museu da Amazônia (MUSA) no dia 16 de agosto, ampliando o alcance da mensagem para milhares de visitantes. Na primeira edição, as obras foram leiloadas e o valor destinado a projetos sociais no Parque das Tribos.

Expansão e impacto do projeto

O Projeta Amazônia planeja levar a experiência a outras regiões do país, fortalecendo parcerias com organizações de defesa ambiental. “O maior legado é despertar a consciência para preservar o meio ambiente, seja na cidade ou na floresta. Esse despertar é urgente”, destaca Hipz.

Todo o processo será transformado em um mini documentário gratuito, disponível no Instagram oficial (@projetaamazonia), com acessibilidade em Libras.

